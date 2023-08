De Martino a Belve: Belen, il gossip e i flirt. È l'ora della verità?

Francesca Fagnani è già al lavoro per registrare le puntante della nuova edizione di Belve , il programma più irriverente e pungente della tv italiana. Tra i primi ospiti che saranno intervistati anche Stefano De Martino , conduttore di Bar Stella e di Stasera tutto può succedere, ma anche ex di Belen Rodriguez .

Belve, Stefano De Martino primo ospite di Francesca Fagnani

Il conduttore di Rai 2 sta vivendo un'estate ricca di gossip, a causa della nuova rottura con Belen Rodriguez. Da settimane ormai i due non appaiono più insieme. Al nome del presentatore è stato accostato quello di Beatrice Vendramin, mentre alla showgirl argentina quello di Elio Lorenzoni. Rumors, che non hanno trovato al momento delle conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. E ora sono in tanti a sperare che la Fagnani possa far emergere una qualche verità sttraverso le sue domande precise, pungenti e talvolta scomode.