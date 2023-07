Belen Rodriguez, addio Stefano: la foto che conferma la nuova relazione

Belen Rodriguez e il nuovo presunto flirt

Le immagini pubblicate dalla rivista diretta da Alfonso Signorini ritraggono Belen in atteggiamenti intimi con l'imprenditore Elio Lorenzoni. Al La Mimosa Polo Club di Pogliano Milanese i due si sarebbero scambiati diversi abbracci e teneri gesti d'intesa. E non sarebbero mancati anche carezze e sguardi d'intesa. Ai festeggiamenti per Ignazio Moser erano presenti, oltre Cecilia, anche i genitori delle Rodriguez, Gustavo e Veronica, Santiago e Luna Marì, Andrea Damante e Elisa Visari. Belen e Elio, secondo quanto ha riferito Chi, sarebbero arrivati insieme, per poi, finita la festa, andar via insieme. I due si sarebbero diretti a casa di lei, dove avrebbero trascorso la notte.