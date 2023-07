Belen Rodriguez, nuovo flirt dopo De Martino? L'indiscrezione

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno catalizzando l'attenzione del gossip dell'estate 2023. Stando ai rumors la celebre coppia dello showbiz sarebbe in crisi, la terza in undici anni di relazione. I due infatti si frequentano dal 2012 e dal loro amore nel 2013 è nato un bambino, Santiago. L'ultima apparizione della coppia insieme in pubblico risalirebbe alla Festa Scudetto del Napoli.