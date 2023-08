Ilary Blasi, fuori da Mediaset e addio Isola dei Famosi? Retroscena e rumors

Ilary Blasi fuori da Mediaset

Sempre su Oggi si legge che: "La sua Isola dei Famosi non compare in palinsesto" perché "l'ultima edizione non è piaciuta ai vertici del Biscione" e per questo motivo "hanno deciso di prendersi una pausa di riflessione sul futuro del programma". Secondo le indiscrezioni del settimanale DiPiù, Ilary sarebbe invece in lizza per condurre Temptation Island Winter, la versione invernale del programma dedicato ai sentimenti, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.