Elodie, Tapiro show: "Nuda per spingere il disco? No, mi piace proprio..."

Elodie ha ricevuto il Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia . L'inviato del tg satirico Valerio Staffelli ha raggiunto la cantante definita la "Beyonce della canzone italiana" ( attapirata per le pose di nudo pubblicate sui social per promuovere il suo ultimo singolo ) a Milano, mentre stava prendendo un aperitivo in compagnia del fidanzato Andrea Iannone .

Elodie con Iannone: arriva il Tapiro d'oro di Striscia la notizia

A commento delle polemiche sollevate in seguito alle pose in stile madre natura condivise sui social, l'artista ha dichiarato ai microfoni di Striscia la notizia: "È proprio una mia passione denudarmi così. È il mio modo di esprimermi. Ho sempre lavorato tanto, anche con il mio corpo". Ed è proprio la libertà di poter mostrare il proprio corpo come si vuole la sintesi ed il manifesto del suo ultimo clubtape Red Light, che a pochi giorni dall'uscita è già un successo. Elodie ha precisato anche di non apprezzare gli uomini etero basic, ovvero quelli che sono infastiditi dalle libertò delle donne. Non solo lavoro per Elodie, che nei giorni scorsi si è concessa anche una domenica tra amiche, così come documentato dalle immagini condivise da Diletta Leotta sui social.