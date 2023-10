Melissa Satta a Belve: la risposta alla domanda su Elisabetta Canalis

Melissa Satta è stata tra le protagoniste dell'ultima puntata di Belve , andata in onda martedì 24 ottobre in prime time su Rai 2. Nel salotto televisivo di Francesca Fagnani , la compagna di Matteo Berrettini si è lasciata andare anche ad un commento riguardante la presunta rivalità con Elisabetta Canalis .

Melissa Satta a Belve: la frecciata a Elisabetta Canalis

Sia Elisabetta (che ha recentemente perso la sua adorata cagnolina Mia) che Melissa sono state Veline di Striscia la Notizia, ma anche ex compagne di Bobo Vieri. "Non ci siamo mai imitate. Ora dico una cosa cattiva, però passano un po' di anni tra me e lei. Adoro Elisabetta, siamo di anni diversi. All'inizio mi dava fastidio che mi associavano a lei. Poi ho capito che ci poteva stare, faceva anche comodo. Due generazioni diverse. Si creò una finta rivalità", ha confessato lady Berrettini. Negli anni poi la showgirl si è ritagliata anche un ruolo nel mondo dello sport: "Sono sopravvissuta e sono arrivata a fare programmi sportivi perché quel briciolo di credibilità me lo sono guadagnato. Però provavo a dire un concetto e mi parlavano sopra, non mi facevano finire di parlare. Successe a Tiki Taka. Diverse volte mi hanno tenuta da parte, non ho mai avuto attacchi diretti però"...