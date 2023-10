Elisabetta Canalis in lutto: dopo Piero, addio anche alla cagnolina Mia

Elisabetta Canalis e l'addio social a Mia

La Canalis ha poi proseguito il suo addio social all'amata cagnolina, scrivendo: "Grazie per averci dato tutto il tuo amore". Tanti i momenti passati insieme a Mia, che per la showgirl sarda quindi non è stata solo un animale domestico ma una presenza costante che l'ha accompagnata per un lungo periodo. Tanti i messaggi di solidarietà provenienti dagli amici vip, tra questi anche: Valentina Ferragni, Roberta Giarrusso, Paola Barale, Giorgia Palmas. Nel 2017 l'ex di Bobo Vieri aveva dato l'addio al suo amatissimo cane Piero che, insieme a Mia, avevano formato "i Pieri", che potevano vantare anche un profilo Instagram. Quando era morto il pinscher, l'ex velina di Striscia la notizia era in attesa di sua figlia Skyler Eva. Per omaggiare il ricordo di Piero la Canalis aveva scritto: "Ti amo e ti ho sempre amato angelo mio. Un giorno ci ritroveremo e prego Dio di darti l’amore che io ho per te... Buon viaggio piccolo guerriero, mamma non smetterà di pensare a te".