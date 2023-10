Isabella Ferrari e Nanni Moretti, la verità sulla scena di sesso in Caos Calmo

Isabella Ferrari a Belve: la verità su Caos Calmo

La Fagnani ha chiesto alla Ferrari se quella scena fosse reale o finta. L'attrice, non scomponendosi, ha risposto: "Quando ho fatto la prima prova, sono entrata dalla porta, ho dato un bacio a Nanni Moretti e lui mi dice che questo non è "Sapore di mare". Ci sono delle scene che richiedono comunque una forza, una verità... lui voleva starci dentro, non gli interessava fingere". Un equivoco che, come ricordato dalla conduttrice di Belve, è stato generato da alcune passate dichiarazioni dell'attrice. Sul punto Isabella ha confessato: "Al Festival di Berlino Nanni mi disse che dovevo rispondere io alle varie domande che riguardavano quella scena. Ognuno aveva il suo compito e io avevo quello più ingrato. Forse ho detto qualche ca**ata"...