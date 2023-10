Fedez direttore artistico di Sanremo, anzi no: cosa è successo

Fedez non sarà sarà il prossimo direttore artistico del Festival di Sanremo dopo Amadeus. Il rapper (reduce dalla prima puntata dei Live di X Factor), al centro di uno scherzo, ha condiviso nelle scorse ore un post per smentire la notizia che è circolata nella mattinata del 27 ottobre, scrivendo: "Amici giornalisti, non ero io. Potete cortesemente pubblicare la smentita che mia nonna è convinta che sarò il nuovo Amadeus e non mi dorme più la notte?".