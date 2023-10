Fedez in lacrime nel ricordo di Vialli: “Incredibile come una persona…”

Fedez è stato ospite dell'ultima puntata di Che Tempo che Fa , andata in onda il 29 ottobre in prima serata su Nove, dove ha parlato anche del rapporto che ha avuto con Gianluca Vialli , scomparso lo scorso gennaio a causa di un tumore al pancreas . Anche se i due non si sono mai conosciuti di persona, tra loro si era creato un legame particolare.

Fedez e le parole per Gianluca Vialli

"Quando ho scoperto di avere un tumore al pancreas, ho cercato delle esperienze umane e l'unica intervista che trovai era la sua. Ho avuto la grande fortuna di avere delle conoscenze in comune, così prima di essere ricoverato siamo stati al telefono delle ore", ha raccontato il marito di Chiara Ferragni, lasciandosi andare alle lacrime. Poi ha aggiunto: "È incredibile come una persona, che sta vivendo un dramma, si sia ritagliato del tempo per dare conforto a una che non conosceva minimamente. E questo la dice lunga su chi fosse Gianluca Vialli. Lo vedo e mi viene da piangere, non l'ho neanche mai visto di persona. Mi piacerebbe dire che la malattia mi ha fatto diventare una persona migliore, ma la verità è che non è così. Ho avuto altri problemi legati alla salute mentale, non sono ancora migliorato come persona ma ci sto lavorando"...