Matthew Perry, le cause della morte: i primi risultati dell'autopsia

La morte dell'attore Matthew Perry non sarebbe avvenuto a causa dell'uso di Fentanyl o metanfetamine: questo è ciò che ha rivelato TMZ, in riferimento ai risultati dei test dell'autopsia. Sarebbero ancora in corso ulteriori esami tossicologici (per i quali ci vorranno ancora dai 4 ai 6 mesi) per accertare la presenza di altre droghe o di farmaci in dosi letali.