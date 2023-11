Elodie in stile sexy disco a X Factor: "Non dimentico da dove arrivo"

Elodie è stata ospite dell'ultima puntata di X Factor andata in onda giovedì 2 novembre in prima serata su Sky . Il secondo Live del talent musicale è stato un'occasione indimenticabile per assistere all'audace performance dell'artista, che recentemente è uscita con un nuovo clubtape dal titolo Red Light .

Elodie infiamma il palco di X Factor con Red Light

Lo studio di X Factor si è trasformato in una discoteca per accogliere la super ospite del secondo Live Elodie, che ha portato in scena un medley di canzoni tratte dal suo ultimo brano. "È un progetto che è nato dal mio primo vero live che ho fatto a maggio, sono tornata a casa e mi serviva qualcosa che mi caricasse ancora di più per queste nuove date, anche per ringraziare le persone che mi hanno scelta", ha commentato la cantante. Poi ha aggiunto: “Quindi mi sono detta ‘Vabbè, facciamo in due mesi qualcosa di divertente’, che mi ricordasse il lavoro che facevo una volta in discoteca. Anche perché non è che dimentico da dove arrivo. Quindi mi sembrava bello fare una cosa un po’ così ‘tunz tunz’”. Spettatori d'eccezione ad X Factor 2023 anche la giornalista Michela Persico ed il calciatore Daniele Rugani, che si sono concessi qualche scatto con Chiara Ferragni e Morgan.