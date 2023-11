Rugani e Michela Persico, blitz a X Factor 2023: "Anche quest'anno..."

Daniele Rugani e Michela Persico sono stati spettatori d'eccezione dell'ultima puntata di X Factor 2023 , andata in onda il 2 novembre in prima serata su Sky . Ad attestare il felice momento una carrellata di scatti sull'account ufficiale Instagram della giornalista, dove la si vede anche con Chiara Ferragni (diventata recentemente anche donatrice di sangue) ed il giudice del talent Morgan .

Daniele Rugani e Michela Persico a X Factor 2023

Finiti i festeggiamenti per la notte delle streghe e dismessi i costumi di Halloween, il calciatore della Juventus e la Persico hanno indossato quelli di tifosi numero uno del popolare programma musicale dell'universo Sky, che ha visto Elodie come ospite dell'ultima puntata. A commento degli scatti condivisi sui social, Michela ha scritto: "E anche quest'anno non possiamo perdere X Factor 2023". Parole che attestano la grande passione per la musica e per il programma condiviso dalla coppia, allontanando così i brutti momenti vissuti recentemente da lady Rugani.