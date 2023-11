Sanremo 2025, Fiorello indica il conduttore: "Non sarà un personaggio Rai"

Fiorello e lo scoop su Sanremo 2025

"La nuova edizione di Sanremo non lo presenterà un personaggio della Rai!", ha detto il presentatore riferendosi all'edizione 2025 della gara musicale che fino al 2024 avrà invece come direttore artistico e conduttore Amadeus. Poi aggiunto: "Non è del canale 1, non del 2, non del 3, non del 4, non del... 6", lasciando quindi intendere che il personaggio che prenderà il posto di Amadeus potrebbe essere un volto noto di Canale 5, o delle altre reti non citate. Tra i principali contendenti potrebbero esserci anche Paolo Bonolis e Gerry Scotti. Ma sono in tanti ancora a domandarsi se quest'ultima rivelazione di Fiorello risponda a verità o sia l'ennesima burla (ben riuscita) del mattatore di Rai 2, che già qualche settimana fa aveva inscenato una gag che annunciava Fedez come prossimo direttore artistico del Festival. Notizia subito smentita dal diretto interessato e poi anche dal presentatore.