Elodie, le foto nuda e il ritorno al cinema: la verità a Che tempo che fa

Elodie è stata ospite dell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, andata in onda domenica 12 novembre in prime time su NOVE. La cantante, che recentemente ha ottenuto un grande successo con il brano musicale Red Light, è tornata a parlare degli haters e delle offese ricevute sui social dopo essere apparsa nuda in alcuni scatti: "A me piace l’idea di dare fastidio senza fare niente di male. Quello che mi rende davvero felice è essere libera di essere me stessa, sia i lati oscuri, che quelli più luminosi".