Ilary Blasi, Unica e la separazione con Totti: "Non ci potevo credere"

Ilary Blasi: l'amore con Totti e il tradimento

Il film è una lunga intervista durante la quale si percorrono le tappe più importanti di Ilary, l'incontro con Totti, il matrimonio, gli anni passati insieme felici, quindi la scoperta del tradimento e l'inevitabile triste e dolorosa rottura. Una narrazione durante la quale a più riprese la Blasi ha ceduto alla commozione: "Non potevo credere che l'uomo che è stato accanto a me per vent'anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere". Lei racconta: “Io in 20 anni non ricordo della grandi litigate con lui. Facevamo sesso regolarmente anche più di una coppia che sta insieme da vent'anni. Poi inizia questo periodo e i nostri incontri diventano sporadici”. Un cambiamento che Ilary colloca nel novembre del 2021: "Noto un marito diverso, usciva spesso, aveva la faccia arrabbiata… dopo un mese comincio a percepire che ce l’avesse con me, poi il disastro. Lui mi dava risposte confuse”...