Totti e Noemi si divertono in Costa Azzurra: tra yacht e moto d'acqua

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno trascorso alcuni giorni di vacanza a bordo di uno splendido yacht al largo della Costa Azzurra , dove la coppia ha festeggiato (per la seconda volta) il compleanno dell'ex capitano della Roma. I due sono apparsi più affiatati che mai: lei in bikini prorompente, lui in costume intenti a scambiarsi effesioni e dolci tenerezze. A documentare l'ultimo viaggio di Totti e Noemi è stato il settimanale “Chi”.

Totti è apparso sereno e sorridente, mentre la nuova compagna gli ha assicurato baci e abbracci. Il viaggio in realtà è stata una piacevole sorpresa organizzata dalla Bocchi per festeggiare in modo singolare ed unico le 47 candeline dell'ex giallorosso, noleggiando così l'imbarcazione di lusso, che ha ospitato figli ed amici per tutto il fine settimana. Con la scusa di andare a Genova a vedere la partita in trasferta della Roma, Noemi ha poi portato Totti in barca fino ad Antibes. Sui social è stato condiviso uno scatto di quest'ultima vacanza della coppia, dove si vedono i due su una moto d'acqua, guidata da Noemi. A commento dell'immagine un emoticon simboleggiante un cuore rosso. E mentre l'ex calciatore e la compagna si sono goduti gli ultimi scampoli di estate in Francia, Ilary Blasi ha preferito la Germania, dove ha presenziato all'Oktoberfest insieme a Bastian Muller, alla sorella Silvia e al cognato.