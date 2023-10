Ilary Blasi, cambio look dopo l’Oktoberfest e messaggio: “La fine"

Cambio look per Ilary Blasi. L'ex lady Totti ha condiviso nelle scorse ore una Instagram story dove la si vede con i capelli ricci, come fossero stati sottoposti a permanente, a commento del quale il commento: "The end". Una metamorfosi sorprendente per la conduttrice dell'Isola dei Famosi, che proprio durante l'ultimo weekend è volata in Germania per partecipare all'Oktoberfest insieme al compagno Bastian Muller, la sorella Silvia ed il cognato.