Ilary Blasi, Unica e quelle stanze segrete nella villa costruita con Totti

Ilary Blasi ed il suo docufilm Unica continuano a tener banco e a far discutere . Nel progetto targato Netflix, se da un lato la showgirl Mediaset ha raccontato la sua verità circa la fine del matrimonio con Francesco Totti , dall'altro mostrato per la prima volta la lussuosa residenza in cui la coppia ha vissuto insieme fino alla dolorosa e mediatica separazione.

Ilary Blasi in Unica: le camere blindate e la zona benessere

La dimora che per anni è stata il lugo dove Totti e Ilary hanno vissuto la loro storia d'amore è in realtà una villa extralusso al Torrino, nella zona sud della Capitale. Una residenza di cui fino a questo momento non si conosceva molto, ma che Ilary ha invece mostrato per la prima volta alle telecamere di Netflix. La residenza avrebbe un valore stimato intorno ai 18 milioni di euro, che comporterebbe anche dei costi di gestione e mantenimento pari a 30mila euro al mese. In fase di separazione l'abitazione è stata assegnata alla Blasi e ai tre figli avuti da Totti: Cristian, Chanel e Isabel. La sruttura, posta su un unico piano, ha una dimensione di circa 1500 mq e conta ben 25 camere alle quali si aggiungono intercapedini e nascondigli protetti da porte blindate), che la conduttrice ha mostrato solo in parte nel docufilm. Tra le tante scene riprodotte in Unica anche quella dell'apertura del controsoffitto morbido di alcuni locali secondari, così come quella del locale della zona caldaia dove la Blasi ha rinvenuto parte delle scarpe e delle borse sottrattele dal marito dalla cabina armadio blindata...