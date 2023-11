Morgan alla finale di X Factor? Fiorello: “Ci sono due fazioni”

Nel corso dell'ultima puntata di Viva Rai 2 andata in onda il 29 novembre, Fiorello è tornato a parlare del possibile ritorno di Morgan a X Factor , dopo la recente esclusione, che ha destato tanto clamore e altrettante polemiche. Il conduttore siciliano ha svelato di avere una fonte in Sky che gli ha spiegato della spaccatura che si è creata nelle ultime ore: "C'erano due fazioni contrapposte".

Fiorello e la rivelazione su Morgan a X Factor

Fiorello ha poi progesuito rivelando che Fremantle, ovvero la produzione, avrebbe voluto il reintegro di Marco Castoldi nel suo ruolo di giudice di X Factor per la finale mentre la rete ha espresso un giudizione di segno opposto: "Chi ha vinto dei due? Ha vinto Sky, purtroppo non lo vedremo più ad X Factor". A poche ore dall'annuncio ufficiale dell'esclusione di Morgan dal programma targato Sky, Fiorello si è apertamente schierato con l'ormai ex giudice: "Se prendete Morgan per avere Morgan, non dovete poi stupirvi se lui si comporta da Morgan".