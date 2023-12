Amadeus a sorpresa: le rivelazioni su Sanremo 2024 e Fiorello a Viva Rai2

Amadeus è stato ospite dell'ultima puntata di Viva Rai 2, dove è tornato a parlare del Festival di Sanremo 2024 e dei 30 cantanti (27 Big e 3 cantanti provenienti da Sanremo Giovani) in gara. Dopo aver ironizzato anche 'sull'embargo' televisivo imposto agli artisti in gara, il direttore artistico si è lasciato andare anche ad altre considerazioni, come quella riguardante il vincitore.