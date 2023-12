Sanremo 2024, chi è Rose Villain: età, carriera e vita privata

Sanremo, Rose Villain: vita privata e carriera

Rosa Luini, conosciuta ai più con il nome d'arte di Rose Villain, è nata il 20 luglio del 1989 a Milano, dove è cresciuta e dove ha sviluppato la passione per la musica. Dopo il diploma di liceo classico si é trasferita a Los Angeles dove ha studiato presso il conservatorio Musicians Institute di Hollywood. Negli States si è diplomata con una specializzazione in musica rock, contemporaneamente le prime esibizioni con la sua band The Villains. Dopo un trasferimento a New York (dove ha iniziato una storia d'amore con il produttore discografico Sixpm, che ha sposato in una cerimonia a Brooklynper) per completare il percorso di studi con una formazione in arti teatrali e musicali a Broadway, Rose Villain ha pubblicato il suo singolo di debutto Get the Fuck Out of My Pool nel 2016. Successivamente sono arrivate le prime collaborazioni, come quella con Salmo, per poi unirsi alla Universal Music Germany. Durante il 2017 ha pubblicato diverse nuove canzoni tra cui Geisha, Kitty Kitty e Don’t Call the Po-Po...