Amadeus e Fiorello, nuovo progetto in tv dopo Sanremo: la rivelazione

Amadeus e Fiorello saranno insieme in un nuovo programma . A rivelare la notizia che sta già allietando i telespettatori, è stato l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio nel corso di una recente diretta Instagram, durante la quale ha dichiarato: " Ho incontrato Ama e stiamo lavorando sul progetto . Ti ricordi "Attenti a quei due"? Era un telefilm". Fiorello però lo ha fermato prima che svelasse qualche altro particolare: "Non devi dire tutto".

Roberto Sergio, le altre rivelazioni su Chiambretti e Fabio Fazio

Il Festival di Sanremo 2024 (in onda dal 6 al 10 febbraio in prima serata su Rai1) sarà probabilmente l'ultimo di Amadeus, almeno questo è quanto affermato dal conduttore e direttore artistico. Le parole di Roberto Sergio lascerebbero trapelare quindi l'intenzione di Viale Mazzini di mantenere salda la collaborazione con Amadeus e Fiorello, punte di diamante della Tv di Stato. Tra le altre rivelazioni fatte dall'ad Rai anche quella relativa al ritorno di Piero Chiambretti su Rai3. E su Fabio Fazio? La rivelazione è arrivata stavolta da Fiorello: "Sono grandi amici lui e Sergio". E l'ad, confermando, ha aggiunto: "Io purtroppo non avevo più Fazio in Rai quando sono arrivato, non ho potuto nemmeno provare a tenerlo".