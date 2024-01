Eleonora Pedron, l'ex di Max Biaggi a Verissimo: "Il nostro rapporto oggi...."

Eleonora Pedron, ex moglie del campione di MotoGp Max Biaggi, è stata ospite dell'ultima puntata di Verissimo, andata in onda il 14 gennaio, dove ha svelato i momenti difficili vissuti, così come l'amore con il nuovo compagno Fabio Troiano. L'ex Miss Italia ha commentato la sua recente laurea in psicologia dicendo: "Mia mamma ci teneva tantissimo. Era un mio sogno ma anche un suo sogno. Ha vissuto insieme a me tutto il percorso, che non è stato semplice soprattutto per l'età. Rimettersi a studiare a 40 anni non è facile. Ci ho messo tre anni".