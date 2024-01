Fedez shock, insulti e foto sbagliata in diretta: "Davidone faccia da c..."

Non c'è pace per la famiglia Ferragni-Fedez. Dopo il caso del Pandoro Balocco e l'iscrizione dell'imprenditrice digitale nel registro degli indagati per truffa aggravata, a finire al centro della bufera è stato il rapper. Ma cosa è successo? Per capire bene quanto accaduto oggi nel primo pomeriggio bisogna fare un passo indietro e tornare al 2 dicembre 2023. In occasione della sfida tra Milan e Frosinone, il figlio di Fedez, Leone, era sceso in campo con il difensore rossonero Theo Hernandez. Fin qui nessun problema, se non che l'ingresso in campo del bambino aveva scatenato una serie di polemiche e insulti sui social. Nello specifico ad aver attirato l’attenzione del rapper era stato un tweet, becero e sgradevole, che recitava: “Hai un proiettile solo, a chi spari?” - la frase shock che l’utente aveva scritto a corredo della foto del piccolo Leone.



“Sono perfettamente cosciente del fatto che su Twitter ci sia questo giro di tifosi che si divertono a fare battute sul mio tumore al pancreas e ad augurarmi la morte. Continuate pure a farlo, perché onestamente non me ne frega un c...o. Però nel momento in cui toccate i miei figli allora avete un problema, un problema bello grande. Ve ne accorgerete, non vi preoccupate. Poi posterò il nome di questa persona e di tutti quelli che hanno risposto che sparerebbero a mio figlio” - aveva scritto Fedez sui social postando anche una foto di una denuncia.