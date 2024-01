Fiorello fulminante su Mourinho, De Rossi e la Roma. Iglesias e Vannacci...

VivaRai2 è tornato in onda mercoledì 17 gennaio con una nuova frizzante puntata, durante la quale Fiorello ha ironizzato tra le tante, anche sull'esonero di Mourinho da parte della Roma dei Friedkin . Il mattatore siciliano ha esordito dicendo: "A De Rossi va il nostro in bocca al lupo", quindi ha aggiunto: " Mourinho ha già lasciato Trigoria, ma rimarrà a Roma per altri tre mesi perché, con il traffico che c’è, si sa come funziona ".

Fiorello a VivaRai2, l'ironia sull'esonero di Mourinho

Ma non è tutto, poiché Fiorello ha poi chiosato: "Pare, inoltre che abbia dichiarato: ‘Rimango qui e mi candido in Sardegna, tanto lo fanno tutti’“. Il conduttore sicialiano ha poi proseguito la rassegna stampa del suo mattin show su Rai 2 con un commento su Julio Iglesias, fermato in aeroporto nella Repubblica Dominicana, per una valigia contenente 42 kg di cibo. “Ieri si parlava solo di questo”, ha ironizza lo showman. Ed ancora: “Provate ad andare in America con della mortadella in valigia e vedete cosa succede. È peggio della cocaina, delle pistole o delle bombe a mano! Prodi quando andava in America era il Pablo Escobar della mortazza. Morandi era molto più light, perché portava ‘banane e lamponi’. Non si sa che cosa abbiano gli americani contro i salumi”...