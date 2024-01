Biglietti Sanremo 2024, costo svelato: quando, dove e come acquistarli

Manca ancora qualche settimana all'inizio della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo (in onda dal 6 al 10 febbraio in prima serata su Rai 1), invece è imminente il via libera all'acquisto dei biglietti per assistere alla kermesse musicale. Da martedì 23 gennaio sarà infatti possibile assicurarsi un posto al Teatro Ariston, per godersi le cinque serate dedicate alla musica italiana .

Sanremo, quanto costa assistere alle cinque serate del Festival

La vendita dei biglietti per assistere al Festival di Sanremo sedendo al Teatro Ariston avverrà sul sito dedicato. L’ufficio stampa Rai ha divulgato il regolamento completo riguardante l’acquisto dei biglietti, dove si legge: “Il 23 gennaio, dalle 9.00 (fino ad esaurimento delle disponibilità), saranno messi in vendita i biglietti per le 5 serate del 74° Festival della Canzone Italiana a Sanremo, da martedì 6 febbraio (prima serata) a sabato 10 febbraio (serata finale), con un massimo di 2 (due) titoli di ingresso a persona. Per le prime 4 serate i biglietti singoli di Platea costano 200 euro ognuno; 730 euro per la finale di sabato 10 febbraio. Per la Galleria, invece, si parte da 110 euro per le prime 4 sere e si arriva a 360 euro per la finale”.