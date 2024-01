Sanremo 2024, chi vincerà: podio a sorpresa e pagelle dei giornalisti

Fervono i preparativi per l'inizio della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo (condotta per il quinto anno consecutivo da Amadeus), in onda dal 6 al 10 febbraio in prima serata su Rai 1 e che avrà tra gli ospiti anche l'attore Russell Crowe. Le canzoni in gara non sono più un mistero, in quanto è stata data la possibilità ai giornalisti di poterle ascoltare anticipatamente, svelando così le loro preferenze.