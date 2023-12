Sanremo 2024, chi sono i La Sad: età, carriera e vita privata

Sanremo 2024, i La Sad: carriera e vita privata

Il gruppo dei La Sad (una delle novità assolute di Sanremo 2024, insieme a Maninni, Il Tre e BigMama), è un trio nato nel 2020 dall'incontro di tre ragazzi (Theø, Plant e Fiks) appassionati di musica, che decidono di creare un nuovo collettivo, caratterizzato da sound e immaginario punk in chiave moderna. Provenienti da tre regioni diverse (Lombardia, Puglia e Veneto), i tre artisti hanno stretto con il tempo anche una forte amicizia. Mentre Theø è un cantante ed ex chitarrista con anni di concerti in giro per il mondo, Plant è caratterizzato dal trap ed emotrap, mentre Fiks ha un'attitudine più punk e liriche depresse. Sin dal primo brano dal titolo “Summersad” i La Sad si sono distinti per elementi innovativi in termini di sonorità e testi, dove non mancano riferimenti a depressione e problemi relazionali. Dopo la pubblicazione dei singoli “Psycho girl”, “Miss U”, “2nite” e “Summersad 2”, nel 2022 è arrivato “Sto nella Sad”, simbolo del nuovo emo italiano. Il In “Sto Nella Sad Deluxe” anche alcune collaborazioni con Villabanks, Steven Moses e Youv Dee. Il 29 maggio il singolo Toxic viene certificato Disco d’Oro da FIMI/GfK Italia, a cui è seguito “Summersad 4”. I La Sad hanno partecipato a Love Mi, l’AMA Festival in apertura a YUNGBLUD e Radio Zeta Future Hits all’Arena di Verona insieme a Naska. A dicembre hanno pubblicato “Memoria” il nuovo singolo insieme ai Bnkr44. Matteo Botticini, vero nome di Theø, è nato a Brescia nel 1987, mentre Francesco Emanuele Clemente (vero nome di Plant) ad Altamura, Bari. Fiks è invece il nome d'arte di Enrico Fonte, originario di Riviera del Brenta, provincia di Venezia...