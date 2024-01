Sanremo 2025, chi dopo Amadeus? Fiorello svela: "Cattelan ha detto sì"

VivaRai2 è tornato in onda con un nuovo appuntamento martedì 23 gennaio sulla seconda rete della tv di Stato, dove a tener banco è stato come sempre il mattatore numero uno della televisione italiana, ovvero Rosario Fiorello . Nel corso della puntata il presentatore ha lanciato anche un'ipotesi su chi potrebbe prendere il posto di Amadeus alla settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo .

Cattelan a Sanremo 2025? Fiorello sorprende

Tra gli ospiti della puntata del 23 gennaio di VivaRai2 c'è stato anche Alessandro Cattelan. L'occasione ha fornito l'assist a Fiorello per tirare in ballo il tema del dopo Amadeus all'Ariston. Il conduttore siciliano ha così stuzzicato il suo ospite chiedendo: "Immagina che domani ti chiami Roberto Sergio e ti chieda di condurre il Festival di Sanremo del 2025”, parole che hanno trovato l'immediata replica di Cattelan, che stando al gioco ha replicato: "Solo se viene Fiorello. Se tu mi dici che è divertente, allora lo faccio”. “Cattelan ha detto sì!” ha quindi esclamato il presentatore del matin show, per poi chiosare: "Alessandro, sta a te farlo diventare divertente. Hai 43 anni, è il momento giusto”. Negli anni passati il nome di Cattelan era apparso tra i potenziali candidati presentatori del Festival di Sanremo. In quei giorni però Fiorello commentò tale ipotesi dicendo: "Cattelan a Sanremo? Fossi Amadeus ci rimarrei male".