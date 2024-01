Chi è Debora Massari, la figlia di Iginio: biografia, carriera e vita privata

Debora Massari, figlia del celebre chef pasticcere Iginio Massari, sarà presente insieme al padre nella prossima puntata di MasterChef 13, in onda il 25 gennaio in prima serata su Sky ed in streaming su NOW. Imprenditrice e co-fondatrice del marchio di famiglia, la 48enne ha lavorato sin dai primi anni 2000 al fianco del papà in numerosi progetti e programmi televisivi.