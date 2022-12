Chi è Iginio Massari: carriera, vita privata, peso e altezza

Iginio Massari , pasticcere di fama internazionale, è uno dei graditissimi ospiti di MasterChef 12 , il talent culinario che ha preso il via giovedì 15 dicembre in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW, condotto da Antonino Cannavacciuolo , Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli . Scopriamo insieme qualche notizia e curiosità sul celebre chf stellato.

Iginio Massari: biografia

Classe 1942, Iginio è nato a Brescia da una cuoca e un direttore di mensa. Ad appensa 16 anni si trasferisce in Svizzera dove lavora sotto la guida di Claude Gerber, acquisendo così le prime esperienze di pasticceria e cioccolateria. Negli anni successivi, il ritorno in Italia, dove è vittima di un brutto incidente, che lo costringe a un lungo periodo di immobilità. Nel 1968 arrivano le nozze con Maria Damiani, conosciuta pochi anni prima mentre lavorava nel laboratorio della storica pasticceria Camera. La coppia ha avuto due figli: Debora e Nicola. Dopo aver lavorato per la Bauli e Star, decide di aprire la sua prima pasticceria, che viene designata come la migliore nella guida del Gambero Rosso dal 2011 al 2016. Viene considerato il padre putativo di pandoro e panettone. Massari è alto 176 centimetri e non si hanno informazioni certe circa il suo peso. Massari ha quattro pasticcerie: Milano, Verona, Brescia e Torino.

Carriera in tv

Iginio Massari approda in tv come ospite del celebre talent culinario MasterChef Italia, in relazione alle prove di pasticceria. Il suo impegno va anche oltre, poiché fa da tutor per le prove in esterna nelle due edizioni del programma Il più grande pasticcere. Dal 2016 dispensa consigli di pasticceria in Master pasticciere di Francia in onda su Cielo. Partecipa agli speciali sulla pasticceria del periodo natalizio e di quello carnevalesco trasmessi da Sky Uno. Dal 2017 è protagonista di Iginio Massari - The Sweetman, dove i concorrenti si cimentano nella creazione del loro dolce migliore. Dello stesso programma c'è anche la versione dedicata ai professionisti. Iginio Massari è vincitore dal 1964 di più di 300 riconoscimenti e premi nazionali ed internazionali. Dal 2011 vince il premio 3 Torte Guida pasticceri e pasticcerie del Gambero Rosso.