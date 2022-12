Masterchef 12, seconda puntata: ultimi Live Cooking, sfide e formazione della Masterclass

Masterchef Italia 12 tornerà giovedì 22 dicembre in prima serata su Sku Uno e in streaming su NOW con due nuovi emozionanti appuntamenti. Si proseguirà con l'attribuzione dei grembiuli bianchi per la definizione della Masterclass. Gli ultimi Live Cooking daranno quindi la possibilità ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli di conoscere e selezionare altri aspranti Chef. I migliori cuochi amatoriali d'Italia avranno 45 minuti per cucinare e cinque minuti per presentare il loro piatto.