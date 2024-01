FantaSanremo 2024: regolamento, punti, squadra, consigli, bonus e malus

A poche settimane dall'inizio del Festival di Sanremo (in onda dal 6 al 10 febbraio in prima serata su Rai 1) si torna a parlare anche della popolare iniziativa social legata alla kermesse musicale, ovvero quella del FantaSanremo, (un meccanismo molto simile al FantaCalcio), dove ogni giocatore ha la possibilità di creare una squadra scegliendo 5 dei 30 Big in gara. Ogni artista in gara ha un prezzo, che si esprime in 'Baudi'.