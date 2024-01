Sandra Milo, Matilda De Angelis svela la chat: "Anche io ti amo tanto"

Sandra Milo, il ricordo privato di Matilda De Angelis

L'attrice di 'Tutto può succedere' e 'L'incredibile storia dell'isola delle rose' ha pubblicato delle Instagram stories raffiguranti uno stralcio di conversazione via Whatsapp con Sandra Milo, che le ha scritto: "Non te ne curare alla fin fine dovrebbero solo farti compassione coloro che non sono state in grado di realizzarsi, che non sanno riconoscere negli altri il talento quando se lo trovano davanti, che non sono state capaci di autodeterminarsi, che hanno finito per riversare le proprie insoddisfazioni, le proprie frustrazioni su chi è riuscita a conquistarsi il proprio posto al sole". Ed ancora: "Tu sai chi sei, cosa vali e non hai bisogno di cercare a tutti i costi consensi ed approvazioni unanimi. Ciò che conta è che tu sappia di poter godere della stima di chi ti ama". Poi concludendo: "Ti abbraccio forte, ragazza dall'animo sensibile ma dalla corazza di guerriera". Parole che da sole lasciano trasparire la grandezza e la profondità di 'Sandrocchia', a cui la De Angelis ha replicato: "Grazie, belle parole, stupende". Ed ancora: "Grazie Sandra, ti amo". Una dichiarazione a cui la Milo ha a sua volta replicato: "Anche io ti amo tanto! Sei energia pura, vitalità, coraggio, grazia, talento innato. La migliore di tutte". Un intenso quanto emozionante scambio di complimenti non così scontato nel mondo dello spettacolo, specialmente tra un'attrice di 28 anni e una di 90.