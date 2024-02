Isola dei Famosi 2024, Vladimir Luxuria nuova conduttrice. E Ilary Blasi?

Ilary Blasi non condurrà L'Isola dei Famosi 2024 . A prendere il posto dell'ex lady Totti sarà Vladimir Luxuria (già opinionista del reality) così come annunciato da Pier Silvio Berlusconi , Amministratore delegato di Mediaset, in un recente incontro con la stampa a Cologno Monzese per presentare il nuovo palinsesto.

Ilary Blasi, niente Isola dei Famosi: ma resta in Mediaset

"Ho grande stima di Luxuria, lavora con noi da anni, è una persona sensibile, ha fatto un percorso all'Isola e l'ha anche vinta, per cui chi meglio di lei possa fare bene", ha affermato Berlusconi sulla nuova conduttrice, poi ha sottolineato che Ilary Blasi (sempre più al centro del gossip grazie al suo recente libro 'Che Stupida' e al docufilm 'Unica') "resta un volto di Canale 5", per lei pare si stia pensando alla conduzione di "Battiti Live". L'ad Mediaset ha inoltre precisato in riferimento all'Isola dei Famosi che c'è: "la volontà e il desiderio di evolvere costantemente il nostro prodotto e vorremmo provare a fare una nuova Isola dei Famosi con tutte le dinamiche tipiche dei reality con personaggi di qualunque tipo ma riportando le storie e una narrazione più profonda al centro". E sui nuovi possibili naufraghi: "Il cast sarà misto, tra persone note e persone non note, come per il Grande Fratello. Lo considero un arricchimento".