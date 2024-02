Ghali a Sanremo con Rich Ciolino: chi è l'alieno che porterà sul palco

Ghali svela chi è Rich Ciolino

"È venuto a trovarmi da molto lontano, è atterrato a gennaio in Italia. Vuole scoprire il mondo partendo da qui. Ha partecipato al brano Casa mia, sarà sul palco con me, non so quando, se stasera o nel finale ma non vuole che spoilero troppo. Abbiamo scritto il brano insieme", ha raccontato l'artista in gara alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo.