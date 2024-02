Annalisa non scende le scale a Sanremo: "Sono finita al pronto soccorso"

Annalisa ha suscitato la curiosità di tanti per non essere scesa dalla celebre scala del Teatro Ariston durante la prima serata della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo , che ha preso il via martedì 6 febbraio. Tra i rumors che serpeggiano in rete c'è chi ha avanzato l'ipotesi che la cantante sia incinta .

Annalisa incinta? La smentita della cantante

A chiarire le cose è stata direttamente l'artista che nelle scorse ore ha commentato il gossip dicendo: "Incinta? Addirittura? No, non sono incinta". Voci che in realtà la perseguitano da tempo: "Questa roba raga, quando sarò incinta, sarò io a dirla ovviamente!". Allora per quale motivo Annalisa non è scesa dalle scale dell'Ariston così come hanno fatto tutti i suoi colleghi? A svelare l'arcano è stata la diretta interessata, che ha rivelato: "Non ho fatto le scale perché esattamente un anno fa sono caduta dalle scale: ho preso una testata contro un muro e sono finita al pronto soccorso. Non è stata un‘esperienza bellissima... neanche bruttissima, perché poteva anche andare peggio, però mi è venuta un po’ di paura. Mi sono fatta male e ho avuto per un bel po’ di tempo la frangia sulla fronte per coprire una bella cicatrice"...