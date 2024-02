Amadeus polemico a Sanremo: il caso John Travolta e la frecciata in diretta tv

Sanremo, la polemica sulle scarpe di John Travolta

Nel corso della seconda serata di Sanremo 2024, il divo di Hollywood ha indossato un paio di sneakers di un noto brand, con tanto di logo in vista. Tanto è bastato per dare il via ad una polemica, che sembra non avere fine. "C'è un assistente che porta vicino al palco l'ospite e non ha ritenuto per motivi di soggezione di mettere lo scotch sulle scarpe. Nessuno ha notato le scarpe e non c'è stata nessuna volontà di fare inquadrature particolari sui piedi", ha spiegato Amadeus nel corso della consueta conferenza stampa che si è svolta nella mattinata odierna. Il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Marcello Ciannamea, ha aggiunto: "Con John Travolta nessun accordo di carattere commerciale, ma solo accordo editoriale". Ad insospettire gli spettatori sulla questione 'pubblicitaria' erano stati due dettagli: che in prima fila proprio al teatro Ariston ci fosse il presidente Franco Uzzeni, immortalato all'esterno del teatro con le stesse scarpe e che sui social dell'azienda siano state ricondivise tutte le inquadrature sulle scarpe bianche ai piedi di Travolta che balla con la scritta 'in anteprima le nuovissime scarpe'. John Travolta è inoltre il protagonista dello spot delle suddette scarpe insieme a Gerard Butler: "Wow, ci si muove proprio bene con queste scarpe. Troppo comode", dice Travolta nello spot. Ma l'azienda chiarisce con una nota: "La partecipazione al Festival di Sanremo è frutto di un accordo tra la Rai e l’attore del quale U-Power non è in nessun modo parte in causa".