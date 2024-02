Bagnaia a Sanremo e la musica prima dei GP: il retroscena svelato ad Amadeus

Pecco Bagnaia al Festival di Sanremo 2024 . Il due volte campione del mondo della MotoGp con la Ducati è stato ospite della quarta serata della kermesse musicale (dedicata ai duetti e alle cover), andata in onda il 9 febbraio in prima serata su Rai 1, così come annunciato questa mattina in conferenza stampa da Federica Lentini, vicedirettrice Intrattenimento Prime Time Rai.

Pecco Bagnaia a Sanremo 2024

Insieme ad Amadeus, il campione di motociclismo ha ripercorso la sua carriera, dopo aver risposto ad alcune curiosità di Amadeus, come quella riguardo alla musica prima delle gare: "La mattina prima di iniziare una gara, ascolto sempre la musica, appena mi sveglio, quando faccio la doccia, mentre mi preparo. Spazio su qualsiasi genere" ed ancora "Il rock diciamo mi dà la carica", poi: "Si, la musica fa parte del mio mondo al cento per cento". Pecco in versione dj al Mugello è una dimostrazione di quanto Bagnaia ami le note musicali. Classe 1997 Francesco Bagnaia è nato a Chivasso (provincia di Torino), dove ha sviluppato la sua passione per le due ruote. Nel 2009 è arrivato il suo primo successo, diventando campione europeo, l'anno successivo è stato nel campionato mediterraneo 125 PreGP classificandosi al secondo posto. L’esperienza al CEV e il terzo posto prima in 125 e poi in Moto3 precedono il debutto nel 2013 al Mondiale in Moto3. Cresciuto nel segno del mito di Vale, Pecco entra a far parte del “Team VR46” (squadra di motociclismo di proprietà di Rossi). Attualmente guida la Ducati e fresco Campione del Mondo è pronto a ripartire per una nuova stagione ricca di successi.