I Jalisse tornano a Sanremo con mago Fiorello e...Beppe Vessicchio

Vessicchio torna a Sanremo 2024: il motivo

In una gag, Fiorello in versione mago, ha annunciato l'arrivo dei Jalisse a Sanremo, ma al posto della coppia di cantanti, si è materializzato Beppe Vessicchio, che neanche qualche settimana fa aveva annunciato: ""Quest'anno non ho lavorato per nessuno degli artisti che è stato invitato all'Ariston quindi è automatico che io non sia coinvolto nel festival". Il mattatore siciliano ha spiegato che il direttore d'orchestra dirigerà i Jalisse nella performance che si apprestano a fare sul palco dell'Ariston. I Jalisse mancano dal Festival da ben 27 anni.