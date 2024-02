Loredana Bertè, problemi a Sanremo: inizia la canzone ma ferma tutti

Una serata audio sfortunata quella della quarta serata del Festival. Dopo i problemi al segnale tv e audio a inizio della trasmissione, risolti dopo poco tempo, è toccato a Loredana Bertè essere vittima di un problema acustico. La cantante che ha scelto di duettare con Venerus, non ha iniziato la sua esibizione nonostante fosse partita la musica. Il motivo? Secondo quanto dichiarato da lei stessa in diretta non è partito il countdown: la cantante infatti ha subito richiamato l'attenzione del fonico con diversi gesti, ma la musica è stata stoppata subito dopo l'intervento di Amadeus che si è precipitato sul palco. "Siamo in diretta può succedere"- ha esclamato la Bertè a cui è stato subito sostituito l'apparecchio acustico e ha potuto così cominciare la sua performance.