Sanremo 2024 non si vede, segnale tv e audio interrotto: che succede

Fuoriprogramma al Festival di Sanremo 2024 . La quarta serata della kermesse musicale italiana è iniziata con dei problemi tecnici inaspettati, con segnale tv e audio interrotto o a intermittenza per qualche minuto. Lo schermo è diventato nero per qualche secondo, dalla Sicilia al Nord Italia ed è subito scoppiato il panico sui social. L' inconveniente ha monopolizzato l' attenzione di parecchi utenti che su X hanno espresso tutta la preoccupazione di non riuscire a vedere la quarta serata del Festival. Dopo poco tempo però tutto è tornato alla normalità e la messa in onda è tornata a funzionare regolarmente. La serata dedicata alle cover e ai duetti, che avrà tra gli ospiti anche Pecco Bagnaia , è iniziata quindi con un imprevisto inaspettato, che come sempre è stato gestito al meglio dal conduttore artistico.

Le reazioni social degli utenti

Diversi i commenti social sul piccolo problemino tecnico che è avvenuto poco dopo l'inizio della quarta serata del Festival di Sanremo. In molti hanno ricondotto la causa dell'assenza momentanea del segnale alle condizioni meteo. "Sta piovendo così tanto che non si vede Sanremo" - ha scritto un utente su X, "Sono l’unico a cui non si vede Sanremo?" - ha chiesto un altro sulla piattaforma social. "Qua con il temporale che la Rai non va e Sanremo si vede malissimo, PIANGO" - la disperazione di un'altra, "Ma solo a me partono dei momenti in cui si vede nero o non si sente nulla??".

