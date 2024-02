Geolier e la curiosa richiesta di Angelina Mango: il siparietto post Sanremo

Sanremo, il desiderio di Angelina Mango ed il gesto di Geolier

Alla domanda su quale fosse la prima cosa che desidera fare, una volta vinto il Festival, la figlia di Pino Mango e Laura Valente (ex frontwoman dei Matia Bazar) ha rivelato: "Voglio andare a mangiare una pizza con gli amici. Dove non lo so ancora". A quel punto è intervenuto Geolier che le ha risposto "Te la faccio io!". Il rapper napoletano ha allestito durante la settimana sanremese il suo quartier generale in una pizzeria temporanea, ribattezzata 'Pizza Geolier'. Poi ha aggiunto: "Mi sento bene, ho fatto un bel festival. Ho imparato un sacco di cose, ieri sul palco c'eravamo io e Angelina, due ragazzi del 2000, e questa è una cosa importantissima. Non poteva andare meglio". Ed ancora sulla mancata vittoria ha aggiunto: "Se provo amarezza? Io volevo portare il napoletano e ho già vinto. Mi porto a Napoli un bel ricordo di Sanremo".