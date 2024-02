Geolier-Mango, a Sanremo volano accuse: Frankie hi-nrg grida al complotto

Sanremo 2024, la polemica di Frankie hi-Nrg

Tra i tanti che hanno criticato pubblicamente sui social il meccanismo del televoto c'è stato anche Frankie hi-Nrg, che sul suo account X (ex Twitter) ha scritto: "Comunque se fossi uno di quel 60% che ha televotato Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%, vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica, ecco forse mi sentirei preso in giro"...