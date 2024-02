Televoto Sanremo, è caos: denunce Geolier e Annalisa. Amadeus in diretta...

Sanremo, televoto in tilt: le parole di Annalisa e Geolier ai fan

Anche Annalisa e Geolier hanno rivolto nelle scorse ore alcuni messaggi ai fan per informarli sul disservizio e su cosa fare: "Ragazzi, ci sono problemi con il sistema per il televoto. È intasato. Votate finché non ricevete l'sms di conferma della votazione" ha dichiarato l'interprete di ‘Sinceramente‘ nelle sue ultime Instagram stories. "Purtroppo ci sono problemi con il televoto, mi state mandando tanti screenshot. Le linee sono bloccate" ha aggiunto Geolier su Instagram. Mentre Irama ha sollecitato i follower: "Continuate a votare finché non ricevete un messaggio di conferma, altrimenti il voto non è valido. Il sistema è intasato".