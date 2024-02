Sanremo, come si vota la classifica finale: i 'segreti' di televoto e giurie

Mancano poche ore all'inizio della serata finale della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, condotto per il quinto anno consecutivo da Amadeus. Nell'attesa di ascoltare nuovamente tutte le canzoni dei Big in gara, sono in tanti a domandarsi come fare a votare e sostenere il cantante preferito. Il meccanismo di voto, seppur spiegato sapientemente dagli addetti ai lavori, appare sempre più come un 'segreto' a causa del fatto che sembra non essere mai chiaro l'iter della formazione della classifica generale e finale. Ma ve lo spieghiamo noi.