La classifica finale di Sanremo, Angelina Mango e Geolier: il voto delle giurie

Angelina Mango ha trionfato nella 74esima edizione del Festival di Sanremo, finendo davanti a Geolier e Annalisa. Trenta sono stati gli artisti in gara quest’anno voluti da Amadeus che per l’ultima volta ha condotto e diretto artisticamente la manifestazione canora sul palco dell'Ariston. Loredana Bertè si è aggiudicata il premio della critica Mia Martini, Angelina Mango anche quello della Sala Stampa. È Fiorella Mannoia con il brano Mariposa a vincere invece il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Anche quello per la miglior composizione musicale è andato alla figlia di Mango con La noia. Le tre giurie (pubblico, sala stampa Tv e Web e Radio) si sono espresse per decretare il vincitore di questa edizione: la cantante di Maratea ha trionfato con il 40.3% delle preferenze totali davanti al rapper napoletano che ha chiuso con il 25.2%. Medaglia di bronzo per Annalisa con il 17.1%, quarto Ghali con il 10.5%, e un gradino più sotto Irama con il 6.9%. Se si considerano soltanto i dati del Televoto, Geolier ha conquistato il 60% dei voti dei telespettatori, Angelina Mango il 16,1%. Annalisa 8%, Ghali 8,3% e Irama 7,5%.