Loredana Bertè, il desiderio di vincere Sanremo e la confessione inaspettata

Loredana Bertè in lacrime a Domenica In

'Essere sempre la vincitrice morale è un po' una rottura di palle fatemelo dire. Basta, anche basta'', ha detto l'artista che ha dichiarato altres' di essere comunque felice di aver ricevuto il premio della critica 'Mia Martini'. La perfromance della Bertè si è conclusa con una standing ovation da parte del pubblico in sala, che ha fatto commuovere la cantante, fino alle lacrime. ''Arrivare seconda o terza non me ne frega niente, ma volevo arrivare prima ed andare all'Eurovision per rompere le palle al re Gustavo di Svezia che mi ha rotto le scatole per sei anni e al mio ex marito ma non ci sono riuscita. In Svezia posso andare quando mi pare certo ma in quel contesto era perfetto'', ha chiarito. Quest'anno, infatti, l'Eurovision si svolgerà presso la Malmö Arena a Malmö, in Svezia, patria di Bjorn Borg. In diretta è stato dato a Loredana anche il premio della Warner per i 50 anni di carriera. ''Il premio della critica Mia Martini per me comunque è il premio più importante che esista'', ha tenuto a precisare. Poi alla domanda: "Hai fatto pace con te stessa?", l'artista ha spiegato: ''Vivo la mia vita tra le montagne russe, a volte mi odio di più a volte di meno. In questo momento mi amo un pochino di più, io vivo alla giornata non faccio mai programmi. Vivo nel presente".