Sanremo 2025, Fiorello fa i nomi per il dopo Amadeus. E sonda il terreno...

Sanremo 2025, la proposta di Fiorello a Antonella Clerici

Il mattatore siciliano (che è stato co-conduttore della serata finale di Sanremo 2024) ha chiamato in diretta tv Antonella Clerici, che si è messa a disposizione per la conduzione della prossima esizione del Festival della canzone italiana. La presentatrice è stata già al timone della gara canora nel 2010 ed è stata fino a oggi, l’ultima donna a farlo. "Abbiamo riso e scherzato sul fatto che una donna alla conduzione di Sanremo non si veda dalla ultima tua conduzione. Era il 2010, 14 anni fa. Ma tu torneresti?”, ha chiesto Fiorello. La risposta della Clerici non si è fatta attendere: “Con un amico come te, sì”. Poi il conduttore di Viva Rai2 ha precisato: “Che c’entra? Io ormai l’anno prossimo sono quota 100. Tu o anche insieme a qualcun altro. Io vedrei bene te e, visto il rapporto che hai con lui, Alessandro Cattelan. Sareste una bellissima coppia”...